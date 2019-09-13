Избирком Тувы утвердил итоги выборов в Верховный Хурал

ТАСС, 13 сентября. Избирательная комиссия Тувы утвердила итоги выборов в Верховный Хурал республики: партия "Единая Россия" получила 30 мест в парламенте региона, ЛДПР - два. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства республики.

Выборы в Верховный Хурал прошли 8 сентября в Единый день голосования. Явка составила 75,03% из числа избирателей, включенных в списки для голосования.

"Избирательная комиссия Республики Тыва признала выборы депутатов состоявшимися и действительными", - говорится в сообщении.

В парламент Тувы прошли две партии: "Единая Россия", набравшая по спискам 80,13% голосов и победившая во всех одномандатных округах, получит в Верховном Хурале 30 мест. ЛДПР с 7,75% - два мандата. Партии "Справедливая Россия", КПРФ, "Коммунисты России" не прошли пятипроцентный барьер.

Выборы в парламент Тувы прошли 8 сентября. Жители республики голосовали за 32 депутатов, половина из них избирается по партийным спискам, еще 16 - по одномандатным округам.

Впервые Верховный Хурал был избран в Туве после референдума в октябре 2010 года, до этого в республике существовал двухпалатный парламент - Великий Хурал. В избранном в сентябре 2014 года созыве было 30 депутатов из "Единой России" и двое из "Справедливой России".