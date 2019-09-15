В Новокузнецке в память о погибших в "Зимней вишне" установят кованое дерево

КЕМЕРОВО, 15 сентября. /ТАСС/. Вишневое дерево, выкованное Ульяновской гильдией кузнецов в память о погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, будет установлено в новокузнецком аэромобильном центре МЧС, где проходят подготовку спасатели со всей страны. Власти Кузбасса совместно с родственниками погибших приняли решение не устанавливать его в созданном на месте трагедии парке, рассказал в воскресенье журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Вишня высотой около 4,5 м выкована в память о погибших при пожаре в Кемерове детях. Дерево усеяно вишнями, которые создали в кузницах всей России.

"Кованая вишня находится в аэромобильном центре подготовки спасателей МЧС в Новокузнецке. Она будет установлена весной, мы съездим туда с родственниками [погибших], выберем место. Дерево будет находиться в большом красивом куполе, чтобы его было видно со всех сторон, и все спасатели МЧС будут там проходить. Это такой духовный элемент", - сказал Цивилев, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что решение об установке кованого дерева в Новокузнецке было принято, чтобы не перегружать сквер Ангелов. "Здесь достаточно часовни. Наша задача - сделать [тут не место скорби, а] место силы", - подчеркнул губернатор.

По его словам, новокузнецкий центр МЧС является единственным в России аэромобильным центром подготовки спасателей, включая горноспасателей. "Он рассчитан на всю страну, со всей нашей страны и из ближайших зарубежных государств туда будут приезжать и проходить обучение", - рассказал глава Кузбасса.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали. После трагедии было решено снести здание торгового комплекса, а на его месте разбить сквер в память о погибших.