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Суд арестовал жителя Красноярска, подозреваемого в поджоге мусоропровода

По версии следствия, мужчина вылил в мусоропровод ведро бензина и бросил туда зажженную спичку, в результате чего произошел хлопок, получили повреждения пять припаркованных рядом с домом автомобилей

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Суд Красноярска арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге мусоропровода жилого дома. Об этом говорится на сайте регионального главка МВД.

"Федеральным судом Ленинского района Красноярска подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста на период расследования уголовного дел", - говорится в сообщении. По факту порчи чужого имущества возбужденно уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В воскресенье в многоэтажном доме на улице Аральской произошел хлопок, получили повреждения пять припаркованных рядом с домом автомобилей, в некоторых квартирах выбило окна. Проводилась эвакуация жителей двух подъездов.

По версии следствия, 39-летний мужчина вылил в мусоропровод ведро бензина и бросил туда зажженную спичку.

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