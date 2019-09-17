Суд арестовал жителя Красноярска, подозреваемого в поджоге мусоропровода

КРАСНОЯРСК, 17 сентября. /ТАСС/. Суд Красноярска арестовал мужчину, подозреваемого в поджоге мусоропровода жилого дома. Об этом говорится на сайте регионального главка МВД.

"Федеральным судом Ленинского района Красноярска подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста на период расследования уголовного дел", - говорится в сообщении. По факту порчи чужого имущества возбужденно уголовное дело (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В воскресенье в многоэтажном доме на улице Аральской произошел хлопок, получили повреждения пять припаркованных рядом с домом автомобилей, в некоторых квартирах выбило окна. Проводилась эвакуация жителей двух подъездов.

По версии следствия, 39-летний мужчина вылил в мусоропровод ведро бензина и бросил туда зажженную спичку.