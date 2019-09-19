Суд отклонил жалобу на продление ареста экс-министру лесного комплекса Приангарья

ИРКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Иркутский областной суд на заседании в четверг оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление ареста экс-министру лесного комплекса области Сергею Шеверде, который взят под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий при вырубке леса в заказнике "Туколонь".

"Решение суда о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Шеверды Сергея Васильевича оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника обвиняемого - без удовлетворения", - зачитала решение судья Гюльнара Сергеева.

Дело в отношении Шеверды было возбуждено 10 июня 2018 года. По версии следствия, он не принял мер к расторжению незаконно заключенных договоров на проведение сплошных санитарных рубок в заказнике регионального значения "Туколонь". Шеверда был задержан и арестован в начале июня 2019 года. 5 сентября срок содержания под стражей ему продлили на три месяца.

Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 260 ("Пособничество незаконной рубке лесных насаждений"), ч. 5 ст. 33, ст. 262 УК РФ ("Пособничество нарушению режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ. В конце августа Шеверда подал в отставку с поста министра.

По уголовному делу также проходят временно замещавший должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Алексей Туги, директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" Геннадий Рыков и инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области Александр Владимиров. Незаконные вырубки ценной древесины в Туколони были обнаружены в марте 2018 года. По версии следствия, фигуранты уголовного дела назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.