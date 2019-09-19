Эксперимент по внедрению "умной" транспортной системы начнут в Новосибирске в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию в Новосибирске интеллектуальной транспортной системы, которая нужна для оптимизации транспортных потоков, начнется в Новосибирске в 2019 году. Об этом сообщила ТАСС в рамках международного технологического форума "Технопром" вице-президент компании-разработчика системы "Ситроникс" Елена Шульгина.

"Предполагается, что вся информационная система имеет единое управление, пользователем ее является муниципалитет. Она должна повысить эффективность управления дорожным движением. Мы планируем взять в первую очередь сложные участки, которые испытывают высокую ежедневную или сезонную нагрузку - там эффект будет очень ощутимым. Реализацию пилотных проектов - участков системы - планируется начать уже в этом году", - рассказала Шульгина.

Она отметила, что система позволит учитывать в регулировании движения ежедневные и сезонные транспортные потоки. Например, интервалы работы светофоров будут меняться перед началом осени, когда люди возвращаются из отпусков и нагрузка на дороги увеличивается.

Система также нацелена на повышение безопасности движения. Так, например, специальное оборудование, установленное на пешеходном переходе, будет отслеживать движение пешеходов и в ночное время включать специальный прожектор, подсвечивающий человека на дороге, чтобы водители проезжающих машин обратили на него внимание.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько в своем выступлении на "Технопроме" отметил, что городские власти очень заинтересованы в сотрудничестве с компанией, и мэрия готова оказывать ей поддержку.

О форуме

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек.

В числе организаторов - правительство РФ, правительство Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".