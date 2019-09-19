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X Тюменский нефтегазовый форум

Роснедра ожидают новых открытий залежей углеводородов на севере Красноярского края

Весной экспертиза Госкомиссии по запасам полезных ископаемых подтвердила на месторождениях Пайяхской группы наличие 1,2 млрд тонн запасов нефти

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Подтверждение запасов нефти в размере 1,2 млрд тонн на месторождениях Пайяхской группы на севере Красноярского края привело к росту инвестиционной активности в регионе, что должно привести к увеличению объемов геологоразведочных работ (ГРР) и новым открытиям. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Орест Каспаров на конференции по освоению недр на Х Тюменском нефтегазовом форуме.

"Это [подтверждение запасов Пайяхи] достаточно сильно оживило интерес в этом регионе, сейчас идет активно лицензирование. Мы открыли в этом году заявочный принцип на эти территории, на Красноярский край, и компании "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" активно по заявочному принципу берут лицензии на геологическое изучение. Это, естественно, достаточно сильно подняло инвестиционную активность в регионе, и ожидаем в ближайшем будущем увеличение ГРР и, естественно, ждем новых открытий", - сказал замглавы Роснедр.

Экспертиза Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) весной подтвердила на Пайяхской группе наличие 1,2 млрд тонн запасов нефти. В июне компания "Нефтегазхолдинг", которая ведет освоение месторождения, начала бурение первого куста скважин. В этом году планируется завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров.

Запустить Пайяхскую группу месторождений в промышленное производство планируется в 2024 году, в 2030 году - выйти на проектную мощность в 26 млн тонн.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Участники форума планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

Теги
РоссияТюменская областьКрасноярский крайX Тюменский нефтегазовый форум
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