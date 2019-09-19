Роснедра ожидают новых открытий залежей углеводородов на севере Красноярского края

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Подтверждение запасов нефти в размере 1,2 млрд тонн на месторождениях Пайяхской группы на севере Красноярского края привело к росту инвестиционной активности в регионе, что должно привести к увеличению объемов геологоразведочных работ (ГРР) и новым открытиям. Об этом в четверг сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Орест Каспаров на конференции по освоению недр на Х Тюменском нефтегазовом форуме.

"Это [подтверждение запасов Пайяхи] достаточно сильно оживило интерес в этом регионе, сейчас идет активно лицензирование. Мы открыли в этом году заявочный принцип на эти территории, на Красноярский край, и компании "Газпром нефть", "Роснефть", "Лукойл" активно по заявочному принципу берут лицензии на геологическое изучение. Это, естественно, достаточно сильно подняло инвестиционную активность в регионе, и ожидаем в ближайшем будущем увеличение ГРР и, естественно, ждем новых открытий", - сказал замглавы Роснедр.

Экспертиза Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) весной подтвердила на Пайяхской группе наличие 1,2 млрд тонн запасов нефти. В июне компания "Нефтегазхолдинг", которая ведет освоение месторождения, начала бурение первого куста скважин. В этом году планируется завершить строительство трех разведочных и двух эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием в тысячу метров.

Запустить Пайяхскую группу месторождений в промышленное производство планируется в 2024 году, в 2030 году - выйти на проектную мощность в 26 млн тонн.

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. Участники форума планируют обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.