Эксперт: у Иркутской области появились инструменты для организации турпотока на Байкале

ИРКУТСК, 23 сентября. /ТАСС/. Поручения президента России Владимира Путина относительно Байкала, Стратегия развития туризма в России до 2035 года и утвержденные в Иркутской области правила организации туризма на Байкале должны направить в цивилизованное русло эту сферу на берегах озера и упорядочить "дикий" туризм. Об этом сообщила в понедельник ТАСС председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма Марина Григорьева.

"С утверждением правил [организации туризма на Байкале] и принятием Стратегии развития туризма мы наконец-то будем говорить о том, что туристские потоки должны быть организованы. Чтобы они были организованы, мы должны будем понимать, сколько у нас в легальном поле работающих средств размещения. В рамках поручения президента четко обозначена задача, она другими словами выражена, но это совершенно понятно, что все должны работать только в правовом поле", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, правила организации туризма на Байкале, утвержденные постановлением правительства Иркутской области 19 сентября, помогут организовать "диких" туристов, предпочитающих отдыхать на берегу озера в палатках. При разработке правил побережье Байкала было поделено на зоны, где туристская деятельность разрешена и запрещена. Там, где туризм разрешен, власти должны будут создать условия для туристической деятельности, в том числе для "диких" туристов - места для установки палаток, парковки, мусоросборники. Туристов-нарушителей, отдыхающих в неположенных местах и загрязняющих озеро и его побережье, будут штрафовать.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области, всего выделено 11 мест, на которых возможно создание туристско-рекреационных зон. Для каждой из этих территорий определены тип, туристская специализация, рекреационная нагрузка. Основная цель правил - соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду.

По мнению Григорьевой, на основании поручений президента, Стратегии и правил организации туризма на Байкале должна быть принята программа Иркутской области по созданию и развитию туристической инфраструктуры на берегах озера, поскольку наличие инфраструктуры - это один из ключевых моментов в организации турпотока. В программе должны быть четко прописаны роли участников туристического рынка, должны быть понятны объемы финансирования. Кроме того, считает эксперт, в регионе необходимо определить орган, который бы координировал исполнение всех трех документов.

Поручения, стратегия и правила

Путин на прошлой неделе поручил властям Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области принять меры для снижения негативного воздействия туризма на экосистему Байкала. Также глава государства поручил правительству РФ оценить соответствие нормативам систем водоотведения всех населенных пунктов у берегов озера. Поручения дана по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению Байкала и его экологическому оздоровлению.

О подписании Стратегии развития туризма в России до 2035 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил журналистам 20 сентября. Она предусматривает развитие внутреннего и въездного туризма в России за счет реализации мер по повышению доступности и качества туристских услуг, росту инвестиционной привлекательности отрасли, реализации туристско-рекреационного потенциала субъектов РФ. В документе говорится, что валовая добавленная стоимость туристской индустрии в России к 2035 году увеличится в 2,8 раза и составит 8,764 млрд рублей, а в случае реализации оптимистичного сценария - до 16,3 млрд. Для сравнения: в 2017 году эта сумма равнялась 3,158 млрд.

Правила организации туризма на Байкале разрабатывались более полутора лет с целью упорядочить туристическую деятельность на берегах озера и сохранить его экосистему в условиях возрастающей антропогенной нагрузки. По информации природоохранной прокуратуры, по итогам проведенной в 2018 году масштабной проверки туристического бизнеса на Байкале установлено, что 90% турбаз и гостевых домов работают с нарушениями. Среди них - эксплуатация объектов без соответствующего разрешения, самовольный захват земли, незаконное строительство, сброс сточных вод без очистки и другие. Всего проверено 164 турбазы и гостевых дома.