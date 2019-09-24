Концепцию развития регионов "Енисейской Сибири" разработают до конца февраля 2020 года

КРАСНОЯРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Сбербанк, Корпорация развития "Енисейской Сибири" (Красноярский край, Хакасия, Тува) и консалтинговая компания Strategy Partners Group подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает в том числе разработку концепции развития этих регионов. Ее планируют разработать до конца февраля 2020 года, сообщил во вторник руководитель Strategy Partners Group Владимир Поклад.

"На первом этапе предполагается проработка вопросов, связанных с социальным развитием трех регионов. Мы будем играть роль эксперта по аналитике и проектному управлению. <…> Кроме этого, на первом этапе концепции мы обратим внимание на социальную составляющую жизни регионов, на потребности граждан, что они хотели бы улучшить в своей жизни. Второй этап проекта - проработка и внедрение инвестпроектов. План работ предполагает завершение первой части до конца года, второй части - до конца февраля следующего года", - сказал он.

Гендиректор Корпорации развития "Енисейской Сибири" Сергей Ладыженко добавил, что концепция поможет привлечь дополнительные инвестиции. "Мы рассчитываем, что они [Strategy Partners Group] помогут привлечь инвесторов в новых нишах и направлениях. Мы при взаимодействии с коллегами, при разработке документа будем обращать внимание на это", - сказал Ладыженко. По словам управляющего красноярским отделением Сбербанка Дмитрия Солнцева, банк готов участвовать в финансировании проектов, входящих в "Енисейскую Сибирь".

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" объединяет 32 проекта с объемом инвестиций порядка 2 трлн рублей. Они будут реализованы на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы.