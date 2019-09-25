Горячее водоснабжение отключили в трех микрорайонах Абакана

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Горячее водоснабжение отключено в трех микрорайонах Абакана (Хакасия). Об этом говорится в официальном сообщении мэрии.

"С 19:00 (15:00 мск) 25.09.2019 года до 17:00 (13:00 мск) 29.09.2019 года будут отключены магистральные трубопроводы на Юго-Западный район города, в том числе Красный Абакан, МПС с полным прекращением подачи ГВС (горячее водоснабжение - прим. ТАСС) и теплоснабжения", - говорится в сообщении мэрии. Данные микрорайоны находятся в зоне теплоснабжения Сибирской генерирующей компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Абканского филиала Сибирской генерирующей компании, в зоне отключения оказались порядка 100 многоквартирных домов и около десяти социальных объектов (детских садов, школ и медицинских учреждений).

Причина отключения

В СГК сообщили, что причина отключений - модернизация систем теплоснабжения. "Отключение горячей воды в юго-западной части Абакана, в результате которого без ГВС оказалось несколько десятков домов и соцобъекты, было необходимо, чтобы в начале отопительного сезона запустить тепло в дома горожан по обновленной магистральной ветке. Реконструкция потребовалась для того, чтобы снять проблему дефицита тепловой энергии в юго-западной части города, связанной с интенсивным строительством, в том числе социальных объектов, а также объектов военного городка", - сообщили журналистам в Абаканском филиале компании, отметив, что в прошедший отопительный сезон поступали жалобы от жителей этих микрорайонов на качество теплоснабжения.

Строительство трубопровода более 3,5 км началось в январе этого года и должно было завершится в средине сентября, однако большой объем работ и непростой рельеф не позволил выполнить работы в указанные сроки. Энергетики планируют завершить работы по прокладке трубопровода 27 сентября, после чего начнется промывка система, а затем наполнение трубопровода и подключение жилого фонда. "Учитывая, что трубы новые, поставка велась напрямую с завода, а монтаж фактически велся "с колес", энергетики надеются, что завершить промывку удастся раньше намеченного срока", - отметили в компании.

Позиция мэрии

В Абакане с 25 сентября начался отопительный сезон для социальных объектов, а с 26 сентября - для жителей многоквартирных домов. В мэрии отмечают, что все работы по подготовке к отопительному сезону должны быть завершены 15 сентября. "Я, как глава города, считаю это серьезным упущением в работе Сибирской генерирующей компании и настаиваю на проведении детального анализа данного срыва начала отопительного периода 2019-2020 годов, так как это вызывает озабоченность о беспроблемном прохождении отопительного периода", - заявил глава Абакана Николай Булакин. Глава города обратился к гендиректору СГК Степану Солженицыну и городскую прокуратуру о недопустимости таких отключений.

По данным Гидрометцентра, дневные температуры в Абакане в период с 26 - 29 сентября будут на уровне 12-14 градусов тепла, ночью возможны заморозки до минус одного градуса.

О компании

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.