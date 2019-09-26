"Звонок для учителя" признали незаконным

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Приказы в девяти школах рабочего поселка Маслянино, гласившие, что звонок звучит для учителя и именно он решает, когда школьники могут покинуть класс, являются незаконными и должны быть отменены. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте прокуратуры в Новосибирской области.

"Прокуратура Маслянинского района опротестовала локальные акты образовательных организаций (школ), положения которых нарушали права и законные интересы несовершеннолетних. Установлено, что в 9 случаях в правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя; только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс", - отмечается в тексте.

Это правило нарушает законодательство об образовании и право детей на отдых между занятиями. "Согласно санитарным правилам, продолжительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, где продолжительность урока не должна превышать 40 минут", - уточнили в ведомстве.

Еще два незаконных правовых акта в школах Маслянино содержали понятие "рецидив", что, по мнению школьных администраций, означает ужесточение наказания за повторное дисциплинарное нарушение в течение года. "Действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив, а потому не может применяться", - уточнили в прокуратуре. Протест прокуратуры удовлетворен, противоречащие законодательству положения исключены.

Рабочий поселок Маслянино находится в 176 км от Новосибирска, его население превышает 13 тысяч человек. Поселение основано в 1644 году.