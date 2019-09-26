Мэр Новосибирска считает виновным в падении женщины и ребенка в яму эксплуатанта сетей

НОВОСИБИРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Мэр Новосибирска считает виновным в получении ожогов женщиной и ребенком, которые упали в яму в центре города, эксплуатирующую организацию ООО "Специализированный застройщик (Технопроект)". Однако, власти ждут реакции силовиков, сообщил в четверг журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Женщина с маленьким ребенком 17 сентября упала в яму с кипятком, которая образовалась на тротуаре в центре Новосибирска. Причиной инцидента стала аварийная утечка теплоносителя на не введенных в эксплуатацию частных коммунальных сетях. В обстоятельствах происшествия разбирается региональное управление СКР и прокуратура.

"Правоохранительные органы разберутся. Вода появилась там, где ее быть не должно. Это вопрос уже дисциплины, порядка, организационных работ. Кто здесь виноват разбираются правоохранительные органы. Мы свое мнение высказали - [это] эксплуатирующая организация, но тут должны быть какие-то еще правовые оценки, как я и сказал", - сказала Локоть.

Ответственность за обслуживание и техническое состояние теплотрассы лежит на владельце объекта, им является ООО "Специализированный застройщик (Технопроект)".