В Омске построят объездную дорогу протяженностью почти 55 км

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области приступили к реализации масштабного проекта строительства Северного обхода Омска протяженностью почти 55 км и стоимостью 26,6 млрд рублей. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, в этом году начнутся предпроектные работы по новой автодороге, которая перехватит транзитные потоки автотранспорта и снизит экологическую нагрузку на центр город.

Омск находится на пересечении федеральной автодороги "Иртыш", которая соединяет Сибирь и Дальний Восток с центральной частью России, и трассы Тюмень - Омск - Павлодар - Семипалатинск (Республика Казахстан). Большая часть автотранспорта, следующего по этим трассам, проезжает через сам город.

"Уже в этом году начнутся предпроектные работы по строительству Северного обхода Омска. <…> В настоящий момент сформировано техническое задание на выполнение комплекса предпроектных работ. На реализацию этого этапа из бюджета Омской области выделено 26 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Возведение Северного обхода предполагает строительство девяти мостов и путепроводов общей протяженностью 1,8 км, включая мост через Иртыш длиной 1152 метра, и автодороги протяженностью 54,61 км. Общая стоимость проекта составляет около 26,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе. "Сегодня формируется пакет документов для участия региона в федеральных проектах комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Это позволит привлечь федеральные средства для строительства Северного обхода Омска", - отметили в Минстрое.

Как сообщили в пресс-службе, реализация проекта сократит пробег транзитного транспорта в обход города Омска более чем на 20 км, снизит экологическую нагрузку на областной центр, улучшит транспортную доступность северного промышленного узла Омска и поспособствует облегчению транспортировки продукции лесопромышленного комплекса.