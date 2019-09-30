Клиника им. Мешалкина в Новосибирске получит более 7,8 млрд руб. на реконструкцию

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Субсидия из федерального бюджета в размере более 7,8 млрд рублей будет предоставлена на реконструкцию и развитие созданного в конце 1950-х гг. новосибирского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. академика Е. Н. Мешалкина. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Новосибирской области.

Клиника им. Мешалкина является крупным научным, клиническим и образовательным учреждением Минздрава РФ, где выполняют все виды операций на сердце.

"Субсидия из федерального бюджета в размере более 7,8 млрд рублей будет предоставлена на реконструкцию и развитие НМИЦ им. академика Е. Н. Мешалкина. Соответствующее постановление <...> подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субсидия будет предоставлена с 2019 по 2023 год, объем капитальных вложений составит около 7,83 млрд рублей, из них в 2019 году - 195,15 млн рублей. Правительство РФ приняло решение о реконструкции клиники в 2003 году. Из-за масштабности проекта ее разделили на две очереди, не являющихся самодостаточными. Первая из них была завершена в 2013 году.

Планы реконструкции

В план работ по реконструкции второй очереди входит реконструкция радиологического корпуса, в частности, установка компактного ускорителя на роботе, который облучает до 30 раз точнее, чем другие линейные ускорители. Кроме того, планируется реконструкция цокольного этажа правого крыла главного корпуса, что позволит разместить гибридную операционную нейрохирургического и онкологического профиля под контролем мощного (напряженностью магнитного поля 3 Тесла) магнитно-резонансного томографа. Такая операционная позволит проводить удаление опухолей головного мозга под интраоперационным обновлением навигационных данных, проводить неинвазивную хирургию тела, центральной нервной системы, головы и хирургическое лечение пациентов с дистониями, паркинсонизмом, эпилепсией.

Также планируется строительство нового восьмиэтажного лечебного корпуса для пациентов онкологического, нейрохирургического и кардиохирургического профиля с отделением медицинской реабилитации. Второй новый восьмиэтажный корпус будет детским (от 0 до 15 лет) с возможностью совместного пребывания с родителями и опекающими лицами.