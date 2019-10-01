Суд ликвидировал известный в Иркутске кризисный центр для женщин

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Иркутске постановил ликвидировать известный в городе кризисный центр для женщин "Мария", который с 2011 года безвозмездно помогал тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Иск о ликвидации подало управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области в связи с тем, что организация не представила отчеты о своей деятельности за 2017-2018 годы, говорится во вторник в сообщении пресс-службы Ленинского районного суда Иркутска.

"Ленинский районный суд Иркутска удовлетворил исковые требования управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области. Суд пришел к выводу, что АНО "Иркутский региональный центр социально-правовой помощи" (кризисный центр для женщин "Мария" - прим. ТАСС) допущены неоднократные и грубые нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, которые носят систематический характер, каких-либо мер по устранению указанных нарушений организацией не предпринято", - говорится в сообщении.

В соответствии с федеральным законодательством, некоммерческая организация, которая неоднократно не представляла в положенный срок сведения о своей деятельности, может быть ликвидирована по решению суда.

Комментарием руководства кризисного центра ТАСС пока не располагает, его директор Наталья Кузнецова обещала прокомментировать ситуацию позже.

Кризисный центр "Мария" является одной из известных в Иркутске организаций, которые помогают женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, подвергшимся семейному насилию. В центре женщинам предоставляют временное жилье и помогают найти постоянное, оказывают помощь в поиске работы. Также женщины могут там получить юридическую помощь. При центре создан детский сад.

По информации с сайта "Марии", Наталья Кузнецова основала центр в 2011 году. Администрация Иркутска выделила для этого здание, на выигранный грант оно было обустроено.