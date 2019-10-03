В Киселевске ликвидировали подземный пожар

"Температура по грунту везде выровнялась и пришла в норму, очагов [нагрева] нет, проливка грунта [водой] завершена, сегодня приступаем к новому этапу работ - рекультивации. Завозится глина и грунт, проводятся планировочные работы, примерно месяц на ведение этих работ потребуется", - рассказали в пресс-службе.

КЕМЕРОВО, 3 октября. /ТАСС/. Подземный пожар на месте заброшенных выработок угольной шахты в городе Киселевске на Кузбассе полностью ликвидирован, температура грунта на всей площади пришла в норму. Специалисты приступили к рекультивации пострадавших земель, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе администрации города.

Подземные пожары начались в одном из жилых районов Киселевска весной 2019 года в районе заброшенных подземных выработок ликвидированной шахты. Согласно замерам, температура нагрева земли повышалась до 170 градусов по Цельсию. После многочисленных жалоб местных жителей в конце июля власти приступили к ликвидации подземного горения: были пробурены глубокие скважины, через которые под землю начали подавать воду и газообразный азот со специальным пенным концентратом. В сентябре на месте подземных пожаров началась проливку верхних слоев почвы водой и их "заиловку" глиной для ликвидации единичных очагов нагрева, в настояще5е время все они ликвидированы.

Как пояснили ТАСС в мэрии, при рекультивации участок разровняют, для формирования устойчивого пласта сформируют глиняную подушку, поверх которой будет уложен грунт. Эти работы планируется завершить до того, как выпадет первый снег. Весной на месте подземных пожаров посадят деревья и проведут благоустройство территории.

Кузбасский моногород Киселевск с населением около 95 тыс. человек находится на юге региона, его экономика зависима от угольной промышленности. В черте города расположены многочисленные угольные предприятия, которые ведут добычу в том числе и открытым способом.