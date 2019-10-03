ФАС и МВД проверяют иркутский фонд капремонта многоквартирных домов

ИРКУТСК, 3 октября. /ТАСС/. Управление ФАС по Иркутской области и управление экономической безопасности регионального управления МВД начали внеплановую проверку в областном фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом в четверг сообщается на сайте УФАС.

"Иркутское УФАС России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области начали проведение внеплановой выездной проверки в отношении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Проведение контрольного мероприятия обусловлено поступившей от депутата Государственной думы РФ информацией о наличии признаков антиконкурентного соглашения при заключении договоров на ремонт многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

От какого именно депутата поступила информация, в пресс-службе УФАС ТАСС не сообщили, сославшись на то, что эту информацию, как и детали дела, ведомство не разглашает. Перед проверяющими стоит задача проконтролировать соблюдение законодательства, в том числе закона "О защите конкуренции". Проверку планируется завершить 30 октября.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области был создан в 2013 году, он выступает оператором проведения капремонта в жилом фонде региона. В 2015 году он уже оказывался в поле зрения УФАС. Тогда фонд признали нарушившим правила проведения торгов при организации конкурсов на право проведения капремонта девяти домов в Иркутске.