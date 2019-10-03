Экс-заммэра Томска приговорили к условному сроку за злоупотребление полномочиями

ТОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Советский районный суд Томска признал виновной и приговорил к 1 году и 7 месяцам лишения свободы условно бывшего заместителя мэра Томска, начальника департамента архитектуры и градостроительства Анну Подгорную, проработавшую в мэрии города 25 лет. Подгорная признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, суд установил, что она незаконно выделила своей матери земельный участок, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Подгорную виновной. Назначить наказание в виде 1 года 7 месяцев [лишения свободы]. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным", - сказал судья.

Во время последнего слова сама Подгорная полностью признала свою вину и просила суд не назначать наказание в виде реального лишения свободы.

В феврале 2019 года следователи регионального следственного управления СК на основании материалов регионального УФСБ возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками департамента архитектуры и градостроительства. По подозрению в совершении преступления была задержана Анна Подгорная. В апреле мэр Томска Иван Кляйн заявил, что она уволена.

Как было установлено судом, Подгорная выделила своей матери участок земли сроком на пять лет в поселке Радиоцентр в окрестностях Томска, чтобы провести к своему дому газопровод. Данные работы требовали специального разрешения, однако бывшая вице-мэра передала землю без него, поэтому стало возможным объект "представляющий угрозу для экологии и жизни и здоровья людей".

Анна Подгорная (ранее Касперович) работала в администрации Томска с 1994 года. Имеет два высших образования - окончила Томскую государственную архитектурно-строительную академию (ныне ТГАСУ) по специальности промышленное и гражданское строительство, а также Томский государственный университет - по специальности государственное и муниципальное управление" С 2014 года занимала должность главы департамента архитектуры и градостроительства Томска. С 2017 года также находилась на посту заместителя градоначальника.