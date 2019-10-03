{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кузбассе задержали женщину, укравшую младенца из роддома

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Кузбассе женщину, которая похитила из родильного дома новорожденного ребенка. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В дежурную часть УМВД России по Кемерову поступило сообщение о том, что неизвестная пыталась вынести новорожденного ребенка из роддома. В этот момент отец ребенка пришел навестить жену. В поисках младенца он выбежал на улицу и заметил подозрительную женщину, которая несла в руках малыша, завернутого в большую куртку", - сказала она. По словам Волк, мужчина догнал ее, забрал сына и вернул его в роддом. Женщине удалось скрыться.

"Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого, куда она приехала из Кемерова", - пояснила представитель МВД. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияКемеровская область
Один человек погиб при взрыве газового баллона на Алтае
Инцидент произошел в одном из гаражей в Заринске
Читать полностью