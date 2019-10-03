"Газпром" открыл в Омске вторую АЗС для заправки автобусов экологичным метаном

ОМСК, 3 октября. /ТАСС/. Вторая автозаправочная станция, в строительство которой компания "Газпром" инвестировала 176 млн рублей, открылась в четверг в Омске, сообщается на сайте правительства Омской области. Заправка городского общественного транспорта метаном позволит уменьшить уровень загрязнения воздуха в Омске, который к 2024 году обязан снизить выбросы в атмосферу на 20%, и сэкономить до 2 млн рублей в год на каждом автобусе.

"3 октября на ул. Заводская введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция. Церемония открытия в рамках Петербургского международного газового форума прошла в режиме телемоста между Омском и Санкт-Петербургом с участием губернатора Омской области Александра Буркова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера", - говорится в сообщении.

На АЗС одновременно могут заправляться 6 транспортных средств. "Проектная мощность станции составляет 8,9 млн кубометров природного газа в год, пропускная способность - около 500 транспортных средств в сутки", - цитирует пресс-служба директора филиала "Газпром газомоторное топливо" в Томске Вячеслава Чебоксарова.

В настоящий момент в Омске на метане работают 160 единиц общественного транспорта, еще 65 таких автобусов мэрия планирует приобрести в следующем году. Частные перевозчики также высказали намерение купить около 50 автобусов на газе. Ранее в Омске действовала только одна станция заправки природным газом, что осложняло процесс заправки транспорта. Еще одну АЗС планируется открыть в этом году и четыре - в последующие два года.

По словам начальника управления транспорта Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Алексея Лазуткина, 25% расходов предприятий автотранспорта составляют затраты на топливо. "При развитии данной сети заправок как минимум будут минимизированы расходы на транспортные составляющие, что в свою очередь влечет и сдерживание стоимости данного вида услуг. По году экономия только на одном автобусе составляет 2 млн рублей", - цитирует пресс-служба Лазуткина.

Он добавил, что со следующего года федеральный бюджет будет субсидировать переоборудование транспортных средств на газ. "Регион готов в этом участвовать. Мы сейчас на уровне области разрабатываем соответствующую программу. Планируем на следующий год также субсидировать переоборудование не только автобусов, грузовиков, но и легковых транспортных средств", - сказал эксперт.