Главная икона Вооруженных сил России прибыла в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Военные доставили икону "Спас Нерукотворный" главного храма Минобороны РФ из Абакана в Новосибирск. Об этом сообщил журналистам в пятницу помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими военно-политического управления Центрального военного округа протоиерей Владимир Кисяков.

"В Новосибирск мы прилетели из Абакана, вообще икона путешествует по всей России. У нас в военном округе [Новосибирск] - это последний город, здесь икона будет находиться пять дней. Затем она будет передана в Восточный военный округ. Сегодня икона будет установлена в Вознесенский кафедральный собор, и уже завтра она будет доступна прихожанам", - сказал протоиерей.

Как сообщили в пресс-службе округа, завтра в новосибирском храме будет совершен торжественный молебен в честь прибытия иконы. Посетить кафедральный собор и поклониться святому образу смогут не только военнослужащие и члены их семей, но и все верующие новосибирцы и гости города.

"Спас Нерукотворный" сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова. Икона представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа, по преданию, чудесным образом отпечатавшееся на убрусе - платке, которым вытер свое лицо спаситель. Лик "Спас Нерукотворный" изображался на знаменах русского воинства, а его образ помещался над вратами крепостей. Воины всегда видели в нем своего покровителя, а мирные жители - защитника и спасителя.

В течение года ее провезут по многим соединениям и воинским частям российской армии, по храмам Русской православной церкви. На своем пути она побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.