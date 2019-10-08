Фестиваль Nauka 0+ впервые пройдет почти во всех районах Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль Nauka 0+ впервые пройдет на территории почти всех районов Новосибирской области в 2019 году. Для большего охвата населения организован проезд жителей отдаленных территорий в соседние районы, где будут проходить площадки фестиваля, сообщил журналистам в пресс-центре ТАСС во вторник министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

"В 2019 году мы планируем организовать выездные мероприятия фестиваля практически во всех районах области. Ранее были только отдельные выезды. Столь массово и столь всеобъемлюще это действительно проводится впервые. Мы получили очень горячий отклик от руководителей районов на предложение провести у них площадки фестиваля. Подавляющее большинство районов нашло возможности организовать площадки фестиваля у себя", - сказал Васильев.

Он добавил, что сейчас ведется активная работа с администрациями районов и с региональными министерствами. В работу активно вовлечен депутатский корпус Законодательного собрания региона. Формируются бригады волонтеров из студентов и аспирантов, которые уже в ближайшие выходные совершат первые выезды в районы.

"Жителям районов будут продемонстрированы химические опыты, будут прочитаны лекции, состоятся дискуссии со специалистами в научной и образовательной деятельности. Некоторые районы, которые не смогут создать площадки у себя, организуют подвоз своих жителей в соседние районы, чтобы в мероприятии охватило как можно больше человек", - отметил Васильев.

По его словам, в фестивале примут участие не менее 40 тыс. жителей Новосибирской области. Программа фестиваля Nauka 0+ в регионе включает более 250 мероприятий различных форматов: лекции известных ученых, экскурсии в ведущие научные и образовательные организации, химические опыты, квесты.

Всероссийский фестиваль Nauka 0+ является крупнейшим российским проектом в области популяризации науки и технологий. Программа фестиваля рассчитана на широкую аудиторию без возрастных ограничений и включает в себя более 5000 мероприятий в 80 регионах России. Новосибирская область принимает участие в фестивале с 2011 года и является одной из центральных региональных площадок. В 2019 году главной темой фестиваля объявлена таблица Менделеева в честь провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН Международного года Периодической таблицы химических элементов. Всероссийский фестиваль Nauka 0+ является официальным партнером ЮНЕСКО по проведению Международного года Периодической таблицы химических элементов в России.