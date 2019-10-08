Новосибирские научные институты получат около 1 млрд руб на обновление приборной базы

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Научные организации Новосибирской области получат около миллиарда рублей для обновления приборной базы по нацпроекту "Наука" до конца 2019 года. Эти средства выделят 14 институтам области, сообщил ТАСС во вторник министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

"Заявки на участие в конкурсе по предоставлению средств на обновление приборной базы в 2019 году подали более 100 научных организаций по всей стране. Среди победителей - 14 организаций из Новосибирской области. Суммарный объем средств поддержки, который им будет выделен в 2019 году составляет почти один млрд рублей. Я думаю, что средства в полном объеме будут доведены до конца года. Соглашения на предоставление средств организациям региона уже подписаны. Они уже приступили к этому обновлению", - сказал Васильев.

Министр уточнил, что всего по нацпроекту "Наука" научным организациям РФ на обновление приборной базы было выделено четыре млрд рублей, из которых около четверти получила Новосибирская область.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

В частности, нацпроект "Наука" включает федеральный проект "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации", согласно которому до 2024 года предполагается обновить не менее 50 % приборной базы ведущих российских организаций, выполняющих научные исследования и разработки.