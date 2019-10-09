Аномально теплая погода в регионах Сибири приводит к лесным пожарам

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Теплая погода, установившаяся в регионах Западной Сибири, приводит к лесным пожарам и пробуждению животных, которые впадают в спячку на зиму. С начала недели синоптики зафиксировали несколько температурных рекордов в районах Новосибирской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Западно-Сибирского УГМС.

"Температура до вчерашнего дня оставалась выше климатической нормы примерно на 2-8 градусов, с 7 октября парад рекордов продолжался у нас. Температура в Кочках, Каргате, Багане (Новосибирская область) повышалась 7 октября до 23 градусов, это примерно на 2-2,5 градуса выше прежних рекордов, рекордов 1997 года", - сказали в УГМС.

Пробуждение божьих коровок

В гидрометцентре отметили, что теплая и безветренная погода продержится в Новосибирской области еще около недели, приблизительно до следующего вторника. До середины следующей недели будет тепло и в соседней Томской области, где также наблюдается необычайно теплая и сухая погода для середины октября, днем до 16 градусов тепла, по ночам выше нуля и никаких осадков. Из-за аномального тепла Томск заполонили божьи коровки, которые в такое время года обычно впадают в спячку.

Жители города в социальных сетях делились фотографиями и видеозаписями с насекомыми на стенах домов и в квартирах, а некоторые пользователи соцсетей пишут, что видели ящериц и змей, которые к середине осени обычно неактивны.