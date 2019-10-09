После массовой драки в Новосибирске из России выдворят 11 мигрантов

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Одиннадцать мигрантов будут выдворены с территории РФ после массовой драки на Хилокском рынке в Новосибирске, где в результате стрельбы пострадали пять человек. Об этом в среду сообщается пресс-служба регионального главка МВД.

Во вторник полиция совместно с Росгвардией инициировала проведение на рынке профилактических мероприятий по соблюдению миграционного законодательства. "<...> Сотрудники полиции посетили места массовой концентрации иностранных граждан, в результате чего было проверено 195 граждан ближнего зарубежья, 30 из которых доставлены в отдел полиции. Правоохранителями составлено девять протоколов - по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации". 11 иностранных граждан помещены в спецприемник. Сейчас в отношении них осуществляется сбор материалов с целью последующего выдворения за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как сообщило генеральное консульство Кыргызстана, массовая драка с участием граждан этой страны произошла 7 октября в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории. В столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Был сожжен автомобиль одного из участников драки. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, два человека были госпитализированы.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.