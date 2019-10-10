Певица Василиса Бержанская стала солисткой театра оперы и балета Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Оперная певица Василиса Бержанская, лауреат международных конкурсов и финалистка телешоу "Большая опера", стала штатной солисткой оперной труппы Новосибирского государственного театра оперы и балета "НОВАТ", сообщила в четверг пресс-служба театра.

"Одна из самых талантливых певиц меццо-сопрано своего поколения, востребованная на самых известных оперных сценах Европы, впервые выступила в спектакле НОВАТа в октябре 2018, блестяще исполнив партию Розины в опере Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Приход Василисы в оперную труппу Новосибирского театра для постоянной работы стал значимым событием 75-го юбилейного сезона", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в театре оперы и балета, на данный момент неизвестно, в каких постановках кроме "Севильского цирюльника" будет задействована Бержанская, эта информация появится только в конце ноября.

"На сегодняшний день Василиса Бержанская - не только одна из самых многообещающих молодых певиц, но и одна из самых успешных в своем репертуаре. У нее за плечами - большой опыт выступлений в европейских театрах, очень интересные, специфические роли. Василиса - одна из самых ярких современных певиц бельканто, в этом репертуаре сейчас ей практически нет равных", - цитирует пресс-служба музыкального руководителя, главного дирижера НОВАТа Дмитрия Юровского.

Бержанская родилась в декабре 1993 года в городе Ессентуки. Окончила Ставропольский краевой музыкальный колледж им. Сафонова и Российскую академию музыки имени Гнесиных. С 2017 - солистка Deutsche Oper Berlin, выпускница молодежной оперной программы Большого театра.