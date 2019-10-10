НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил важность развития спорта в селах и в малых городах. Президент принял участие в телемосте со студией телеканала "Матч! Страна", в ходе которого российская биатлонистка Анна Богалий сказала о необходимости обеспечить доступ к спорту жителям сельских поселений.

"Это будет одной из тем, которую будем обсуждать на совете по спорту. Речь пойдет в том числе о развитии спорта, физической культуры в небольших городах, поселках, на селе", - сказал Путин. Он отметил, что данное направление важно. "Мы должны развивать социальную сферу на селе, чтобы людей, которые живут и работают там, поддержать", -сказал Путин.

Телемост состоялся в рамках презентации телеканала "Матч! Страна", которую провел для президента гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко. Он рассказал о достижениях канала. В ходе презентации президент вышел на связь с рядом регионов, среди которых Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

В ходе телемоста из Санкт-Петербурга тренер по велоспорту Александр Кузнецов предложил президенту посетить спортивный комплекс для велоспорта на Крестовском острове, построить который распорядился Путин ещё 20 лет назад. "Было бы любопытно посмотреть, что вы там сделали и как это получилось. Действительно я там ещё ни разу не был. С удовольствием приеду и посмотрю", - ответил президент.

Чернышенко в завершении презентации попросил Путина помочь в том, чтобы телеканал "МАТЧ! Страна" во всех регионах был на единой кнопке под номером 23.