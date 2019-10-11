Число отравившихся в кафе в Иркутской области увеличилось до 27

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Число отравившихся в кафе-закусочной города Братска Иркутской области увеличилось с 19 до 27, госпитализирован 21 человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
"По состоянию на 12:00 (07:00 мск) пятницы число обратившихся за медицинской помощью оставляет 27, из них девять детей. Госпитализирован 21 человек, в том числе девять детей. Все находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Во вторник, 8 октября, 13 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе-закусочной на улице Кирова в Братске. В среду число отравившихся увеличилось до 19. Специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, работа заведения приостановлена, на продукцию наложен арест. В ходе проверки кафе выявлены нарушения, в том числе отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, отсутствие технологической документации и программы производственного контроля, наличие продуктов с истекшим сроком годности. СК по факту массового отравления проводит проверку.
В июне 2019 года это кафе уже временно закрывали в связи с массовым отравлением посетителей шаурмой. Тогда пострадали 13 человек, восемь были госпитализированы. Следователи установили, что после этого случая владелец продал заведение другому предпринимателю.