Число отравившихся в кафе в Иркутской области увеличилось до 27

ИРКУТСК, 11 октября. /ТАСС/. Число отравившихся в кафе-закусочной города Братска Иркутской области увеличилось с 19 до 27, госпитализирован 21 человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 12:00 (07:00 мск) пятницы число обратившихся за медицинской помощью оставляет 27, из них девять детей. Госпитализирован 21 человек, в том числе девять детей. Все находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.