Обманутые дольщики микрорайона в Новосибирске объявили голодовку

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Около 15 обманутых дольщиков новосибирского микрорайона "Новомарусино", дома в котором должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку у здания правительства Новосибирской области, сообщила в пятницу ТАСС представитель голодающих Ярославна Евгенова.

"Сегодня голодовку объявили около 15 человек, планируем, что к вечеру после работы к нам присоединяться еще люди, в общей сложности может быть до 30-40 человек. Сегодня к нам уже выходили представители Минстроя, говорят, что наша проблема решается, что создается фонд, который будет работать для поддержки обмахнутых дольщиков, что губернатор уже подписал распоряжение о создании такого фонда", - сказала Евгенова.

Как сообщил журналистам министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, дольщики микрорайона включены в список тех, кому будет обеспечена помощь посредством фонда защиты прав дольщиков Новосибирской области. Мэрия Новосибирска и правительство региона, по его словам, наметили план решения проблемы, и со следующего года будет вводится по одному дому.

В "Новомарусино" планировалось построить более 100 жилых домов на площади 65 га. Первые дома должны были быть сданы еще в 2016 году, однако не сданы до сих пор. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" около 600 обманутых дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупала для расселения ветхого и аварийного жилья.

Летом текущего года компанию-застройщика "Доступное жилье Новосибирск" признали банкротом.