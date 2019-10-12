Реконструкцию военных действий в Афганистане представили на фестивале в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Около 60 ветеранов афганской войны в субботу в Красноярске приняли участие в реконструкции событий конфликта. Сотрудники спецотряда "Ермак" управления ФСИН по региону в рамках Российского патриотического фестиваля провели постановочный бой советских солдат с афганскими боевиками.

"Если посмотреть снимки, сделанные 30 лет назад, и посмотреть на реконструкцию сейчас, то все очень сильно впечатляет. Все было сделано достоверно", - сказал ТАСС заместитель председателя всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" Сергей Перников.

Ветеранские организации при поддержке администрации края подготовили реконструкцию вывода советских сил из Афганистана по мосту "Дружбы" в 1989 году: колонна из 16 единиц боевой техники прошла по автомобильному и железнодорожному мосту в городе "777". Возле съезда с моста ветеранов встречали женщины с цветами и караваем. По словам Перникова, участницами стали родственницы погибших воинов-интернационалистов. "Патриотизм не сводится к тому, что написано на футболке "Я люблю Россию", патриотизм - это то, что закладывается в сердце. Это наша история, и ее не выкинешь, ребята выполняли свой долг в Афганистане. Здесь собрались члены семей погибших", - добавил Перников.

После этого возле выставочно-делового центра "Сибирь", где проводился фестиваль, сотрудники спецотряда "Ермак" ГУ ФСИН по региону представили реконструкцию одного из боев. По легенде реконструкции, группа афганских боевиков напала на блокпост советской армии, атака была отбита.

Война в Афганистане с участием советских войск длилась 10 лет - с 1979 по 1989 год. В ходе боевых действий в Афганистане погибли около 15 тыс. советских военнослужащих. 15 февраля 1989 года Советский Союз завершил вывод военного контингента из Афганистана, что ознаменовало конец войны.

Подготовка к реконструкции

Как сообщил ТАСС председатель палаты ветеранских организаций Красноярского края Иван Воробьев, подготовка велась два года. "Достаточно долгий подготовительный процесс. Это было непросто: надо было согласовать и перекрытие моста, поэтому мы сделали его на максимально короткий срок, требовалось найти технику, пошить одежду, достать холостые боеприпасы и такое оружие", - пояснил Воробьев.

Участник войны в Афганистане, Воробьев также проехал в боевой колонне. "Наша задача - чтобы была историческая память. В Красноярске живут люди, участвовавшие в штурме дворца Амина в Кабуле - спецоперации вошедшей в учебники спецназа всего мира", - отметил он.

Председатель палаты ветеранских организаций также поделился воспоминаниями о том периоде. "Мы очень ждали дня [вывода войск из Афганистана], понимая, что с этого дня наши солдаты и офицеры перестанут туда ездить. Война закончилась для нас, но для Афганистана она, к сожалению, не закончилась. У нас не было задачи покорить Афганистан, у нас была задача помочь законному правительству, которое нас туда пригласило. Солдат войны не выбирает, мы выполняли задание своей страны, - сказал Воробьев. - Там были и ошибки, но в то же время, мы "отодвинули" от нашей страны терроризм и наркотрафик".

По словам руководителя Агентства молодежной политики и программ общественного развития Красноярского края Дениса Антонова, с инициативой проведения реконструкции выступили ветеранские организации, а администрация губернатора поддержала ее. "Мост, элементы оформления, военная форма - мы постарались сделать с максимальной исторической достоверностью", - сказал он журналистам.

Патриотический фестиваль

В фестивале, который прошел в Красноярске 11-12 октября, принимали участие представители правоохранительных органов региона, поисковых отрядов и военно-патриотических клубов, "Юнармии", национальных диаспор. Посетители форума смогли увидеть спецтехнику и вооружение, ознакомиться с деятельностью поисковых отрядов. Также работали интерактивные площадки по истории России и военно-полевая кухня.