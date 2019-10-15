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На "Усольехимпроме" произошел выброс газа

В результате инцидента один человек пострадал

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Выброс газа из подземной цистерны произошел на территории промышленной площадки предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, один человек пострадал. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 15:49 по местному времени (10:49 мск) из Единой дежурно-диспетчерской службы города Усолье-Сибирское поступила информация о выбросе газа на территории промышленной площадки "Усольехимпром". При разгерметизации подземной цистерны произошел выброс газа, в результате один человек пострадал, он госпитализирован с небольшими ожогами", - сказал представитель ведомства.

В МЧС уточнили, что это сотрудник группы специалистов, которые занимаются работами с химическими веществами для дальнейшей их утилизации. "На место выезжали пожарные гарнизона. Утечки газа нет, емкость герметично закрыта, - отметили в региональном главке МЧС. - Превышение предельно допустимых концентраций газа в Усолье-Сибирском нет".

Теги
РоссияИркутская область
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