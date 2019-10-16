Инвестпроекты на сумму более 109 млрд рублей планируется реализовать в Приангарье

ТАСС, 16 октября. Правительство РФ составило план экономического развития муниципальных образований Иркутской области, при реализации которого планируется реализовать семь промышленных инвестпроектов на сумму свыше 109 млрд рублей. Новые производства позволят создать в регионе более 3 тысяч рабочих мест, сообщил в среду ТАСС замглавы Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

"В плане экономического развития Иркутской области в нашем контуре работ семь мероприятий. <…> Это порядка 109 млрд [рублей] и более 3 тысяч новых рабочих мест", - сказал он.

Четыре проекта планируется реализовать на территории Тулунского района, где правительство региона намерено создать территорию опережающего развития: строительство тулунского завода стеклокомпозитов, древесно-полимерных композитов, завода по производству диабетических тест-полосок по полному циклу и модернизация тулунского завода ЖБИ.

Самые крупные проекты, которые будут реализованы на территории региона, - создание производственных мощностей ОК "Русал": строительство тайшетской анодной фабрики и тайшетского алюминиевого завода совместно с Минэнерго России и РЖД. Также в планах Минпромторга России реализация проекта по разработке Зашихинского месторождения для добычи тантала, ниобия и других редкоземельных металлов.

Ущерб бизнесу в Тулуне, нанесенный двумя волнами летнего паводка, Министерство экономического развития Иркутской области оценило в 1,4 млрд рублей. Пострадали 260 предприятий малого и среднего бизнеса. Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую - в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.