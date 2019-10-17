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Томское УФСБ пресекло деятельность ОПГ, сбывавшей наркотики через интернет-магазин

Преступный доход членов группы составил более 20 млн рублей

ТОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, которая сбывала в Томской области наркотики через интернет-магазин, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность межэтнической организованной преступной группы, организовавшей сбыт наркотических средств через региональный интернет-магазин. Согласно полученным сведениям, преступный доход членов ОПГ за время существования интернет-магазина составил более 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении членов преступной группировки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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РоссияТомская область
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