В Кузбассе разыскивают двух 14-летних подростков

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по Новокузнецку разыскивают двух подростков 14 лет, которые не вернулись в пятницу из школы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области на официальном сайте.

"Двоих без вести пропавших несовершеннолетних 2005 года рождения разыскивают сотрудники МВД России по Новокузнецку. 18 октября они ушли на занятия в школу, и до сих пор их местонахождение не установлено. В Новокузнецке развернуты поисковые мероприятия", - сообщает пресс-служба.

В поисках принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности.