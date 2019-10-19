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В Кузбассе разыскивают двух 14-летних подростков

В поисках школьников задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда и представители общественности

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Сотрудники УМВД России по Новокузнецку разыскивают двух подростков 14 лет, которые не вернулись в пятницу из школы. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области на официальном сайте.

"Двоих без вести пропавших несовершеннолетних 2005 года рождения разыскивают сотрудники МВД России по Новокузнецку. 18 октября они ушли на занятия в школу, и до сих пор их местонахождение не установлено. В Новокузнецке развернуты поисковые мероприятия", - сообщает пресс-служба.

В поисках принимают участие сотрудники полиции, Росгвардии, следователи СК, волонтеры поискового отряда, представители общественности.

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