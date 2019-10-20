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СК в Кузбассе проверит информацию о плохом содержании престарелых в приюте

По данным местных СМИ, в приюте недоступны аварийные выходы из здания, а сотрудники грубо обращаются с пожилыми людьми и не имеют медицинского образования

КЕМЕРОВО, 20 октября. /ТАСС/. Следователи в Кемеровской области начали проверку информации местных СМИ о плохих условиях содержания в приюте для престарелых "Серафим" в городе Ленинске-Кузнецком. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"Начата доследственная проверку по факту публикаций в СМИ, мы проверяем факты, изложенные в публикациях (о приюте для престарелых)", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как сообщают местные СМИ, реабилитационный центр для престарелых "Серафим" работает в городе Ленинске-Кузнецком, где зарегистрирован с 2017 года как автономная некоммерческая организация. Аварийные выходы в приюте недоступны, персонал грубо обращается с пожилыми людьми, сотрудники не имеют медицинского образования, но ставят уколы жильцам, отмечается в публикациях.

Источник в органах местной власти сообщил ТАСС, что приют был частный и "не оказывал услуг по долговременному уходу в рамках государственных контрактов".

Теги
РоссияКемеровская область
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