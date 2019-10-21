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Прокуратура и омбудсмен проверят условия в частном приюте Кузбасса для пожилых людей

В местных СМИ ранее появилась информация о ненадлежащем обращении с постояльцами в социальном учреждении "Серафим"

КЕМЕРОВО, 21 октября. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку условий содержания в частном приюте для престарелых граждан "Серафим" в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса после того, как в местных СМИ появилась информация о ненадлежащем обращении с постояльцами в социальном учреждении. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

"Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о социальном обслуживании граждан пожилого возраста, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. При выявлении нарушений закона будут приняты меры для их устранения", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в аппарате уполномоченного по правам человека в Кемеровской области, региональный омбудсмен Зоя Волошина в понедельник выехала в пансионат в Ленинск-Кузнецком районе. Доследственную проверку начали и в региональном управлении СКР.

Информацию о ненадлежащем обращении с пациентами в частном приюте в Кузбассе в минувшие выходные распространили местные СМИ. Они опубликовали снимки, на которых пожилой инвалид в приюте лежит на полу. Также сообщалось, что персонал грубо обращается с престарелыми людьми, инъекции пациентам делают сотрудники без специального медицинского образования, а эвакуационные выходы в помещении заблокированы кроватями.

Теги
РоссияКемеровская область
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