Прокуратура выявила нарушения на золотодобывающей артели "Прииск Дражный" под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 21 октября. /ТАСС/. Нарушения законодательства в работе золотодобывающей артели "Прииск Дражный" в Севере-Енисейском районе Красноярского края были выявлены региональной природоохранной прокуратурой во время одной из проверок, которые были проводятся в Красноярском крае после прорыва дамбы на одном из золотодобывающих приисков. Прокуратура оштрафовала руководителей артели более чем на 300 тыс. рублей за нарушение законодательства, говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Красноярской природоохранной прокуратуры.

"Установлено, что [артель] осуществляет разработку россыпных месторождений золота в долинах рек Енашимо и Еруда, в которых аккредитованной лабораторией отобраны образцы природной воды. По результатам лабораторных исследований выявлен факт превышения концентрации загрязняющих веществ в водных объектах по взвешенным веществам, марганцу, меди, железу и цинку. Кроме того, вскрыты факты нарушения условий пользования водным объектом, выразившиеся в открытом сбросе сточных вод через трубу отстойника, а не путем фильтрации, <…> также пользование частью водного объекта в отсутствие разрешительной документации", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы природоохранной прокуратуры, виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 8.13 КоАП РФ ("Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение") и ст. 7.6 КоАП РФ ("Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий"), сумма штрафа - более 300 тыс. рублей.

В районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба 19 октября прорвало дамбу на золотодобывающем прииске. Разработка месторождения велась компанией "Сисим". Потоки воды практически смыли два рабочих общежития временного типа, где могли находиться до 80 человек. По последним данным, при прорыве дамбы погибли 15 человек. Пятеро числятся пропавшими без вести. Девять пострадавших находятся в больнице.