Новосибирские власти предложили сократить сроки контракта по строительству метро

НОВОСИБИРСК, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области предложило мэрии города заключить однолетний контракт на строительство станции метро "Спортивная" вместо трехлетнего в связи с отсутствием федерального финансирования, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Новосибирской области.

"Вместо трехлетнего соглашения по строительству станции метро "Спортивная" в Новосибирске правительство Новосибирской области предложило мэрии областного центра заключить новое соглашение - сроком на один год. <...> Такая мера принята в связи с отсутствием федерального финансирования на данный момент, что исключает возможность планирования работ сразу на трехлетний период", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость строительства новой станции метрополитена является значительной для областного бюджета, поэтому правительство региона продолжит предпринимать усилия для получения федерального финансирования на строительство станции. Новое годовое соглашение позволит в этом году провести подготовительный этап работ по строительству станции метро стоимостью 385 млн рублей. Заказчиком работ выступает мэрия Новосибирска, средства заложены в областном бюджете.

Проект строительства станции метро "Спортивная" в Новосибирске включен в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. В начале июня проект метро получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы. Заявка на строительство была отправлена на повторное рассмотрение после устранения замечаний. Положительное заключение экспертизы мэрия получила 20 августа. Начальная цена контракта составляла почти 2,63 млрд рублей, срок был обозначен до ноября 2021 года. Однако 10 октября на сайте госзакупок появилась информация, что конкурс на строительство станции метро был отменен из-за изменения состава работ по проекту.

Международная федерация хоккея в мае 2018 года утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, оставшаяся часть - на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.