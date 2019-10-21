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Под Омском планируют возобновить первый этап строительства гидроузла

Возведение красногорского гидроузла приостановили в 2014 году

ТАСС, 21 октября. Омский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение на завершение первого этапа строительства красногорского гидроузла, возведение которого было заморожено в 2014 году, сообщается на сайте ведомства.

"Проектом, рассмотренным экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, планируется завершение строительства после длительного простоя объектов первого этапа. Будет проведена достройка сооружений левого берега, судоходного шлюза и необходимого для их функционирования комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем. Работы финансируются за счет средств бюджета Омской области", - говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий об объеме финансирования и сроках проведения работ у правительства региона ТАСС не удалось. Губернатор региона Александр Бурков ранее сообщил ТАСС, что на запуск гидроузла в эксплуатацию необходимо не менее 5 млрд рублей.

Завершение первого этапа строительства необходимо для того, чтобы не допустить постепенного разрушения уже построенных сооружений. "Данным этапом строительства не предусматривается наполнение водохранилища. В дальнейшем запроектированные объекты обеспечат работу гидроузла в проектном режиме уже после наполнения водохранилища и перекрытия русла реки, предусмотренных вторым этапом строительства", - поясняется в сообщении.

Строительство красногорского водоподъемного гидроузла началось в мае 2012 года и должно было завершиться к 300-летию Омска в 2016 году. Однако из-за банкротства в 2014 году генподрядчика НПО "Мостовик" оно было заморожено.

Гидроузел возводится на 1813-м километре от устья Иртыша возле села Красная Горка Омской области. Необходимость в гидроузле объяснялась произошедшим за последние десятилетия резким снижением уровня сибирской реки по причине большого отъема воды на территориях Казахстана и Китая. По расчетам проектировщиков, плотина гарантирует надежное водоснабжение Омска и улучшит условия навигации на Иртыше в так называемый меженный период (период самого низкого уровня воды в июле-сентябре).

Теги
РоссияОмская область
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