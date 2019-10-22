Свидетель заявил, что люди в кинозале "Зимней вишни" сами решили ждать спасателей

КЕМЕРОВО, 22 октября. /ТАСС/. Люди в кинозале кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", в котором во время пожара погибли 37 человек, сами решили не выходить из зала из-за дыма в коридоре, оставшись ждать помощи спасателей, сообщил во время допроса на суде один из двух выживших в кинозале Михаил Трусов.

"Мы решили ждать помощи, общими криками в зале было принято решение остаться в зале. Тех, кто пытался покинуть зал, я не видел. Я четко слышал звонки в службу спасения - зал, этаж, где мы находимся", - сказал Трусов в Ленинском суде Кемерова.

Он уточнил, что помощи люди ждали порядка 5 минут. Вышел только один человек - мужчина, который первым покидал кинозал после сеанса. Как стало известно на следственном эксперименте, он остался в живых. Тем, кто был после, пройти уже не удалось из-за сильного задымления. "Несколько мужчин сорвали с запасного выхода навесной замок, там тоже дым и кромешная тьма, ничего не видно. Запасной выход закрыли, мужчина держал дверь, чтобы не заходил дым", - отметил свидетель.

Спустя пять минут, вспоминает Трусов, он и две его дочери уже теряли сознание. Он попытался выйти через задымленный коридор, но потерял сознание и очнулся уже в машине скорой помощи.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, всего погибли 60 человек, еще 79 пострадали. Большая часть погибших - 37 человек - были в одном из кинозалов и не смогли вовремя выйти, так как некоторые выходы были заблокированы и не сработала пожарная сигнализация. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек.