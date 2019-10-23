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Томская компания автоматизирует выработку электричества для "Силы Сибири"

Прототип прошел полевые испытания, устройства установят на газопроводе до конца 2019 года

ТАСС, 23 октября. Томская компания DI Labs разработала автоматическую систему управления электрогенераторами для газопровода "Сила Сибири". Устройство полностью автоматизирует выработку электричества на удаленных участках газопровода, где установлены автономные газогенераторы, сообщается в среду на официальном инновационном портале Томской области ("ИноТомск").

Газопровод "Сила Сибири" строится для транспортировки газа с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Предполагается, что газопровод будет введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

"Томская компания DI Labs разработала систему управления термоэлектрическими электрогенераторами для газопровода "Сила Сибири". Устройство полностью автоматизирует технологические процессы выработки электричества", - говорится в сообщении.

Система управляет термоэлектрическими газовыми генераторами, которые подключаются к газу и вырабатывают электроэнергию, необходимую для функционирования газопровода. "Она представляет собой программно-аппаратные модули с микропроцессорной системой контроля, которые управляют всеми технологическими процессами генератора: розжиг, контроль датчиков температур, выработка электроэнергии", - цитируют на портале директора DI Labs Рината Хуснутдинова.

Компания работала над проектом с 2018 года, был подготовлен прототип, который прошел полевые испытания. Сейчас выпущена коммерческая партия устройств, которые установят на "Силе Сибири" до конца 2019 года.

Теги
РоссияТомская область
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