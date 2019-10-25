Эксперт: Казахстан импортирует в новом зерновом сезоне до 1,5-2 млн тонн пшеницы из Сибири

НОВОСИБИРСК, 25 октября. /ТАСС/. Экспорт пшеницы из регионов Сибири, в первую очередь, Новосибирской и Омской областей, а также Алтайского края, в Казахстан в новом зерновом сезоне составит 1,5-2 млн тонн, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Рост объемов связан с низким качеством и объемами урожая зерна в Казахстане, сообщил в пятницу ТАСС президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган во время Зернового круглого стола в Новосибирске.

"Казахстан будет импортировать зерно из России, объемы в этом году будут больше, чем в прошлом году, мы считаем, что из Сибири это будет порядка 1,5-2 млн тонн. Это не только Новосибирская область, это приграничные регионы - Омская область, Алтайский край", - сказал Ган.

Он отметил, что в прошлом году из Сибири в Казахстан было поставлено, по оценкам союза, от 700 до 900 тыс. тонн пшеницы. В 2017 году, когда в Сибири был получен рекордный урожай зерновых, этот показатель был на уровне 2,5 млн тонн.

"Точные цифры никто не знает, потому что большая часть зерна завозится без учета, на границе нет статистики. Объемы зависят от конъюнктуры рынка, спроса. В этом году у нас намного ниже урожай, и его качество оставляет желать лучшего по целому ряду регионов", - пояснил Ган.

Он уточнил, что поставки из регионов Сибири в Казахстан будут проводиться, в первую очередь, автомобильным транспортом.

Экспортный потенциал Сибири

Ранее полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются такие страны, как Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.

Сибирский федеральный округ (СФО) является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область, которые в 2018 году вырастили 8,5 млн тонн зерновых.