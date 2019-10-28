Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из больницы выписали 27 из 30 госпитализированных после отравления в кафе в Братске

Всего пострадали 43 человека

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы 27 пострадавших в результате массового отравления в кафе-закусочной в городе Братске Иркутской области. В медучреждении остаются трое детей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

8 октября 13 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе-закусочной на улице Кирова в Братске. В течение нескольких дней число пострадавших увеличилось до 43, 17 из них - несовершеннолетние. 30 человек были госпитализированы. У отравившихся медики диагностировали дизентерию.

"Трое детей остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Остальные выписаны", - сказали в пресс-службе.

По решению Братского городского суда с 17 октября деятельность кафе-закусочной приостановлена на 60 суток. СК проводит проверку по факту массового отравления.

В июне 2019 года кафе уже временно закрывали в связи с отравлением посетителей шаурмой. Тогда пострадали 13 человек, восемь были госпитализированы. Следователи установили, что после этого случая владелец продал заведение другому предпринимателю.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Паводок в Иркутской области
Мэра в пострадавшем от паводков Нижнеудинском районе выберут в декабре
Предыдущий глава Сергея Худоногов, подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями при ликвидации последствий наводнения, ушел в отставку 13 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС