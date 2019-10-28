Из больницы выписали 27 из 30 госпитализированных после отравления в кафе в Братске

ИРКУТСК, 28 октября. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы 27 пострадавших в результате массового отравления в кафе-закусочной в городе Братске Иркутской области. В медучреждении остаются трое детей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

8 октября 13 человек обратились за медицинской помощью после посещения кафе-закусочной на улице Кирова в Братске. В течение нескольких дней число пострадавших увеличилось до 43, 17 из них - несовершеннолетние. 30 человек были госпитализированы. У отравившихся медики диагностировали дизентерию.

"Трое детей остаются в больнице, их состояние удовлетворительное. Остальные выписаны", - сказали в пресс-службе.

По решению Братского городского суда с 17 октября деятельность кафе-закусочной приостановлена на 60 суток. СК проводит проверку по факту массового отравления.

В июне 2019 года кафе уже временно закрывали в связи с отравлением посетителей шаурмой. Тогда пострадали 13 человек, восемь были госпитализированы. Следователи установили, что после этого случая владелец продал заведение другому предпринимателю.