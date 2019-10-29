Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5

НОВОСИБИРСК, 29 октября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области. Это следует из данных Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Эпицентр землетрясения располагался в 15 км от города Искитим.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС, на единый номер "112" поступило несколько звонков по поводу произошедшего. Данных о каких-либо разрушениях и жертвах не поступало. Некоторые жители ощутили слабые толчки.

Три рабочие группы приступили к обследованию социально значимых объектов, зданий и сооружений.