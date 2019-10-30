Штормовое предупреждение объявлено в Новокузнецке из-за подъема уровня воды в реке Томь

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в среду на юге Кузбасса в городе Новокузнецке из-за резкого подъема уровня воды в реке Томь после обильных дождей. До критичного уровня, при котором возможно подтопление, остается 60 см, сообщила ТАСС ведущий гидролог Кемеровского гидрометцентра Олеся Михалева.

"Объявлено штормовое предупреждение по Новокузнецку в связи с подъемом уровня воды в реке Томь до 570 см по данным замеров на гидрологическом посту Новокузнецка на 8:00 (4:00 мск) сегодняшнего дня, там осталось 60 см до опасного уровня [воды в реке Томь], при уровне 630 см начинается подтопление", - сказала Михалева.

По ее словам, подъем воды еще продолжает наблюдаться в верховьях Томи. По предварительным прогнозам синоптиков, в ближайшие дни уровень воды в реках должен пойти на спад. Обильные дожди, которые наблюдались в течение недели практически на всей территории Кузбасса и способствовали разливу рек, должны прекратиться. Осадки сохранятся лишь в отдельных районах на востоке региона и в горных районах на юге области.

В Кузбассе сохраняется аномально теплая для конца октября погода, дневные температуры по югу области поднимаются до +11 градусов, ночью в отдельных районах наблюдается до +6 градусов.