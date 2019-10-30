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Совет народных депутатов Кузбасса переименован в Законодательное собрание

Изменение вступит в силу с 1 декабря

КЕМЕРОВО, 30 октября. /ТАСС/. Парламентарии областного Совета народных депутатов Кузбасса на очередной сессии в среду единогласно приняли решение о внесении изменений в устав Кемеровской области и переименовании совета в Законодательное собрание. В новом статусе законодательный орган региона начнет действовать с 1 декабря, сообщил журналистам в среду спикер совета народных депутатов Кузбасса Вячеслав Петров.

"Во втором чтении мы приняли поправки в устав Кемеровской области-Кузбасса, и теперь с 1 декабря этого года Совет народных депутатов будет называться в соответствии со своей главной законотворческой миссией - Законодательным собранием Кемеровской области - Кузбасса, мы к этому довольно давно шли", - сказал Петров.

После переименования законодательный орган региона вернется к своему первому историческому названию. Как уточнили в пресс-службе совета, в 1993 году Конституцией РФ Кемеровская область была наделена статусом субъекта и правом самостоятельного законодательного регулирования, в 1994 году в регионе было избрано Законодательное собрание Кемеровской области, которое через четыре года было переименовано в Совет народных депутатов.

Теги
РоссияКемеровская область
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