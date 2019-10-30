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Томский вуз планирует испытать беспилотники для доставки еды и книг в студгородке

Полученный опыт будет применяться в кампусе на 20 тыс. мест, который создается на левом берегу реки Томь

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Томский государственный университет (ТГУ) намерен в течение учебного года в порядке эксперимента организовать сервис доставки беспилотниками еды и книг для студентов, чтобы потом запустить его в новом кампусе для всех шести вузов города. Об этом сообщил журналистам в среду ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

"В преддверии нового кампуса мы начали проект "Умная роща". Обрабатываем историю с тем, чтобы локализовать на территории <...> кампуса (ТГУ) проект "Тайга" (пилотный проект по испытанию беспилотных летательных аппаратов, который реализуется только на территории Томской области - прим. ТАСС). Ключевая идея - отработать схему с беспилотниками на территории жилых объектов - от доставки книг до доставки пищи", - сказал ректор.

Он уточнил, что на данном этапе "Умной рощи" вуз ведет переговоры с компаниями-партнерами. В частности, с X5 Retail Group обсуждается возможность создания склада около общежитий вуза, с которого беспилотники будут доставлять студентам еду при заказе, через специальное приложение.

По словам ректора, провести испытания планируется в этом учебном году. В дальнейшем полученный опыт будет применяться в кампусе на 20 тыс. мест, который создается на левом берегу реки Томь и станет современной образовательной площадкой для всех шести вузов Томска. В частности, там планируется помимо строительства жилья для студентов оборудовать лаборатории для разработок технологий добычи "трудной" нефти, информационных технологий, химической промышленности, создания новых материалов и биотехнологий.

Томск располагается на правом берегу реки Томь. На левом берегу в черте города находятся несколько деревень и сел, а также строится микрорайон Северный парк. Ранее власти Томской области заявляли о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет". Для "Большого университета" на левом берегу Томи будет построен кампус на 20 тыс. мест, который включит инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты.

Соглашение о строительстве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) администрацией Томской области, Министерством науки и высшего образования России и Институтом развития ВЭБ.РФ. Стоимость строительства оценивается в 20 млрд рублей.

Проект "Тайга"

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии Военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание в области опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. Наибольший уровень заинтересованности сервисами "Тайги" оказался у нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание людей, несанкционированно находящихся в охраняемых зонах.

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РоссияТомская область
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