В Томске 12 человек пострадали при ДТП с автобусом, легковушкой и пожарной машиной

ТОМСК, 30 октября. /ТАСС/. Пожарная машина и маршрутный автобус столкнулись в среду на проспекте Мира в Томске, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным УМВД по региону, также в ДТП участвовал автомобиль Nissan.

"На пересечении проспекта Мира и ул. 79-й Гвардейской Дивизии произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и маршрутного автобуса ПАЗ. Автомобиль ехал по тревоге с проблесковыми маячками и звуками сирен. Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники ГИБДД", - сказал собеседник агентства.

По словам директора городского центра организации и контроля пассажироперевозок Дениса Равинского, автобус следовал по маршруту № 14. На место отправились работники центра для проверки автобуса и водителя.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Томской области, также в ДТП участвовал легковой автомобиль Nissan.

Число пострадавших при ДТП составило 12 человек, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"12 человек пострадали сегодня в ДТП на проспекте Мира", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в числе пострадавших два ребенка. Все пострадавшие были доставлены в стационары города. Десять были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи (в том числе подросток), состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Еще одна женщина была госпитализирована в томскую областную клиническую больницу.

На месте ДТП работали шесть бригад скорой медицинской помощи, в том числе одна реанимационная.

В новость были внесены изменения (12:32 мск) - добавлены подробности.