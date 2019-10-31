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Дума Иркутска сняла с поста вице-спикера за непредставление антикоррупционных данных

Андрей Лабыгин сохранил за собой депутатский статус

ИРКУТСК, 31 октября. /ТАСС/. Депутаты думы Иркутска на заседании в четверг освободили от должности вице-спикера Андрея Лабыгина, избранного на этот пост в сентябре, в связи с непредставлением сведений о том, что он не занимается предпринимательской деятельностью и не участвует в управлении коммерческими структурами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской думы.

С инициативой о лишении Лабыгина статуса заместителя председателя городской думы выступил депутат Алексей Распутин, который заявил, что вице-спикер нарушил депутатскую этику, не представив необходимые сведения. Должность вице-спикера городской думы является муниципальной, что не предполагает совмещения с ведением бизнеса. Депутатский статус Лабыгин за собой сохранил.

"Инициатива выдвинута депутатом [Алексеем] Распутиным. Большинством голосов его предложение поддержали. Андрей Лабыгин освобожден от занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе. На этом же заседании депутаты новым вице-спикером избрали Евгения Секачева, который в предыдущем созыве был председателем думы Иркутска.

Сам Лабыгин на заседании думской комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике 29 октября, когда впервые обсуждался вопрос о снятии его с поста вице-спикера, сообщал, что его адвокатский статус был приостановлен в 2005 году, когда он избирался в думу Иркутска и стал ее председателем, впервые заняв муниципальную должность. Тогда же было приостановлено действие его партнерского договора с коммерческой компанией.

8 сентября, в единый день голосования, в Иркутске избрали новый состав городской думы. Ее первое заседание состоялось 27 сентября, на нем председателем избрали Дмитрий Ружникова, его заместителями - Андрея Лабыгина, Леонида Усова, Сергея Юдина и Виталия Матвийчука.

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РоссияИркутская область
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