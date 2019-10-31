Бюджет Алтайского края 2020 года принят в первом чтении с дефицитом в 5,6 млрд рублей

БАРНАУЛ, 31 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Алтайского края в 2020 году составит 5,6 млрд рублей против 10 млрд 65 млн рублей в текущем году. Соответствующее решение приняли депутаты Алтайского краевого законодательного собрания в четверг, рассматривая в первом чтении законопроект о бюджете региона на 2020 год. Общий объем доходов бюджета запланирован в 101,7 млрд рублей, сообщил министр финансов региона, зампредседателя краевого правительства Даниил Ситников на сессии законодательного собрания.

"Общий объем доходов краевого бюджета планируется в сумме 101,7 млрд рублей с темпом роста к 2019 году 101%, расходы - 107,4 млрд рублей с темпом роста 101%, краевой бюджет на 2020 год прогнозируется с предельным дефицитом 5,6 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы запланированы с увеличением к 2019 году на уровне 8% - в общей сумме 56,7 млрд рублей", - сказал он.

Ситников уточнил, что наиболее значимый из источников доходов - налог на доходы физических лиц - составит 36% от общего объема доходов, или 20 млрд 74 млн рублей, налог на прибыль организаций - 13,7 млрд рублей (24%), акцизы - 12,6 млрд рублей (22%).

По его словам, бюджет будет социально ориентированным: в нем будут сохранены и проиндексированы все социальные выплаты гражданам региона, а также проиндексирована заработная плата для работников бюджетной сферы.

Законопроект о бюджете 2020 года был принят в первом чтении большинством голосов. По словам спикера законодательного собрания Александра Романенко, ко второму окончательному чтению законопроект еще будет дорабатываться.

Депутаты приняли в четверг окончательные поправки в бюджет 2019 года. Доходы увеличены на 3,8 млрд рублей - до 105,2 млрд рублей, дефицит при этом остался неизменным - 10 млрд 65 млн рублей.