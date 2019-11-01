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Компания-перевозчик ТКО в Новосибирской области подала в суд на регионального оператора

Как сообщается в материалах картотеки арбитражных дел, сумма исковых требований составляет 810 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области принял иск компании-перевозчика ТКО ООО "Эко-лайн" к региональному оператору по ТКО "Экологии-Новосибирск", сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Сумма исковых требований 810 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В июле транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора в Новосибирской области, направили обращение к губернатору региона Андрею Травникову, в котором отмечали, что региональный оператор по обращению с ТКО "Экология-Новосибирск" накопил долг перед транспортными организациями и полигонами в размере более 700 млн рублей. В письме отмечалось, что за апрель-май "Экология-Новосибирск" приняла только 60% объема выполненных работ по вывозу мусора. В компании наличие задолженности в 700 млн опровергли.

Агентство направило запрос региональному оператору по ТКО. Связаться с "Эко-лайн" не удалось.

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. "Экология-Новосибирск" также является концессионером по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в области для решения проблемы с переработкой мусора в регионе.

Теги
РоссияНовосибирская область
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